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حسن الخلعي يتخطى المليون مشاهده بـ"طباخين بطاطس" (فيديو)

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 09:23 م
حسن الخلعي يتخطى المليون مشاهده بـطباخين بطاطس (فيديو)
حسن الخلعي
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الفجر الفني
 
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تخطى النجم الشعبي حسن الخلعى، حاجز المليون مشاهده باحدث اغانيه "طباخين بطاطس" والذى شارك بها ضمن احداث فيلم " انت حبيبي وبس " ويشاركه فيها الغناء النجم محمد ثروت وذلك على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب .

"طباخين بطاطس" من كلمات اسلام خليل وألحان عصام اسماعيل وتوزيع زيزو فاروق وإنتاج احمد السبكي وإخراج احمد البدرى .

انت حبيبي وبس بطوله عدد كبير من نجوم الفن منهم بوسي و الليثي وصوفينار و احمد حلاوه وهاله فاخر ومحمد محمود ونيرمين ماهر وغيرهم العديد .

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