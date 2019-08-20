حسن الخلعي يتخطى المليون مشاهده بـ"طباخين بطاطس" (فيديو)

تخطى النجم الشعبي حسن الخلعى، حاجز المليون مشاهده باحدث اغانيه "طباخين بطاطس" والذى شارك بها ضمن احداث فيلم " انت حبيبي وبس " ويشاركه فيها الغناء النجم محمد ثروت وذلك على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب .





"طباخين بطاطس" من كلمات اسلام خليل وألحان عصام اسماعيل وتوزيع زيزو فاروق وإنتاج احمد السبكي وإخراج احمد البدرى .





انت حبيبي وبس بطوله عدد كبير من نجوم الفن منهم بوسي و الليثي وصوفينار و احمد حلاوه وهاله فاخر ومحمد محمود ونيرمين ماهر وغيرهم العديد .



