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عودة فريق MTM لجمهور الإسكندرية بعد غياب

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 09:20 م
عودة فريق MTM لجمهور الإسكندرية بعد غياب
فريق MTM
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الفجر الفني
 
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يعود فريق "إم تى إم" MTM إلى جمهور الإسكندرية من خلال مسرح مكتبة الإسكندرية، وذلك فى تمام الثامنة والنصف مساء غد الأربعاء.


MTM من أقدم تجارب فرق الراب فى مصر، وتضم فى شكلها الجديد الثنائى مايكى وتاكى فى التكوين الأساسى للغناء.


وينشغل الفريق حاليًا فى وضع لمساتها الموسيقية الأخيرة على مشرع ألبومها الجديد المقرر ظهور بشائره للنور قبل نهاية العام الجارى، بعدما اعتادت طوال السنوات الثلاث الماضية على الإطلالة بأغنية منفرد.


يذكر أن التوقف المفاجئ للفريق جاء نتيجة مرورهم بمشاكل إنتاجية، حالت دون ظهور أغاني جديدة لهم، وقد أكد الأعضاء أنه في تلك الفترة، ثم جاء العام 2011، واندلعت ثورة يناير، ولم يكن المجتمع يرغب في هذا اللون من الغناء.
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