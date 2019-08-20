عودة فريق MTM لجمهور الإسكندرية بعد غياب

يعود فريق "إم تى إم" MTM إلى جمهور الإسكندرية من خلال مسرح مكتبة الإسكندرية، وذلك فى تمام الثامنة والنصف مساء غد الأربعاء.









MTM من أقدم تجارب فرق الراب فى مصر، وتضم فى شكلها الجديد الثنائى مايكى وتاكى فى التكوين الأساسى للغناء.









وينشغل الفريق حاليًا فى وضع لمساتها الموسيقية الأخيرة على مشرع ألبومها الجديد المقرر ظهور بشائره للنور قبل نهاية العام الجارى، بعدما اعتادت طوال السنوات الثلاث الماضية على الإطلالة بأغنية منفرد.







