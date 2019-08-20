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حقيقة حرمان "الفتاة" من معاش والدها

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 09:18 م
حقيقة حرمان الفتاة من معاش والدها
أرشيفية
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داليا الحسين
 
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نفى سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، ما تردد عن حرمان البنت من معاش والدها.

وقال "الصباغ" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على، في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم، مساء الثلاثاء إن البنت إذا تزوجت ثم طلقت من حقها الحصول على معاش والدها أو والدتها أو الاثنين معا دون حدود وفقا للقانون، متابعًا: المعاش لو وصل لـ 10 آلاف جنيه تاخده البنت.. حتى لو البنت أطلقت أكثر من مرة".

وأضاف أن من يعمل في جهة حكومية حتى وصوله إلى سن المعاش أو تسوية معاشه مبكرا في أى وظيفة يحصل على معاش، حتى وإن قام بالعمل في وظيفة أخرى أو أنشأ مشروع تجاري بعد خروجه من الخدمة.

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