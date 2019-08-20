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مفاجآت في تشكيل ريال مدريد مع نيمار.. زيدان يعلن الحرب

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 09:16 م
مفاجآت في تشكيل ريال مدريد مع نيمار.. زيدان يعلن الحرب
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الفجر الرياضي
 
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تشكيل ريال مدريد الإسباني تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان في حالة ضم الفريق للبرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعي ريال مدريد بقيادة رئيسه فلورنتينو بيريز إلى الظفر بخدمات نيمار من باريس خلال الميركاتو الحالي.

وجاءت تشكيلة الفريق الملكي في حالة ضم نيمار على النحو التالي :

حراسة المرمي: كورتوا

خط الدفاع: مارسيلو - راموس - فاران - كارفخال

خط الوسط: كروس - كاسيميرو - مودريتش

خط الهجوم: نيمار - بنزيما - هازارد

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