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رئيس مدينة المنيا: كوبري الحبشي خالي من الإشغالات

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 09:18 م
رئيس مدينة المنيا: كوبري الحبشي خالي من الإشغالات
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أسماء نجاتى
 
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المهندس محمد سيد، رئيس مدينة المنيا، انة تم تنفيذ حملة مكبرة لازالة التعديات والاشغالات من كوبري الحبشي بحي غرب المنيا والذي ظل لفترة طويلة يعاني المواطنين من الازدحام واعاقة الحركه علي هذا الكوبري لأنه من أحد أهم المنافذ المؤدية من وإلى المدينة شرق الإبراهيمية وبناء على شكاوى المواطنين.

وأضاف أنه بصدد الاستمرار في تنفيذ حملات مستمرة بجميع الاحياء لرفع اجميع انواع الاشغال الغير قانونيه للوصول بمدينة المنيا مدينه خالية من الاشغالات.وتحقيق سيوله حركية تسمح للجميع بالاستمتاع واليسر في قضاء مصالحهم.

ولفت أن تلك الحملات تتم تنفيذا لتعليمات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بتنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات من كوبري الحبشي بحي غرب المنيا، والتي كانت تمثل عائق أمام المواطنين.
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