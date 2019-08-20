مفاجأة.. "بن عطية" يقترب من العودة للدوري الإيطالي

أصبح الدولي المغربي "مهدي بن عطية" لاعب الدحيل القطري قريب من العودة للدوري الإيطالي من جديد، وذلك بعدما تحصل اللاعب على عرض رسمي من قبل نادي "بريشا" الإيطالي والعائد حديثًا إلى دوري الدرجة الأولى في إيطاليا هذا الموسم.

وكان نادي بريشا قد أعلن في الأيام السابقة عن ضم اللاعب الدولي الإيطالي "ماريو بالوتيلي" لاعب مان سيتي وليفربول السابق، وأشارت إدارة النادي بأنها ترغب في حسم المزيد من الصفقات قبل غلق الميركاتو.





وصباح اليوم، قالت تقارير إيطالية، بأن النادي يفكر في ضم ثلاث لاعبين من أصحاب الخبرة، وهم: "لاعب خط وسط يوفنتوس السابق كلاوديو ماركيزيو، والمدافعين إغناسيو أباتي ومهدي بنعطية"، ولكن يبدو بأن ماركيزو قد رفض عرض بريشا، ليصبح الثنائي أباتي وبنعطية هم أهداف نادي بريشا في الميركاتو الحالي.