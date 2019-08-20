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عاجل.. مصرع 11 إرهابيا في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بالعريش

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 04:31 م
عاجل.. مصرع 11 إرهابيا في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بالعريش
أرشيفية
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هبة عبد الحفيظ
 
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توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية إحدى المزارع الكائنة بمنطقة العبور (دائرة قسم شرطة أول العريش) وكراً لهم ومُرتكزاً للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية.

وتم على الفور التعامل مع تلك المعلومات ومُداهمة الوكر المشار إليه، إلا أنه حال استشعار هذه العناصر باقتراب القوات بادروا بإطلاق النيران بكثافة تجاهها مما دفع القوات للتعامل معهم وأسفر ذلك عن مصرع 11 عنصرًا وعثر بحوزتهم على (5 بندقية FN – 2 بندقية آلية – 1 طبنجة  - 2 عبوة متفجرة – 1 حزام ناسف).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة  العليا التحقيق .
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