ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حقوق الإنسان: إحالة من يسمح لطفله بالقيادة للنيابة العامة

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 04:13 م
حقوق الإنسان: إحالة من يسمح لطفله بالقيادة للنيابة العامة
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements

أكدت هيئة حقوق الإنسان، أنه لا يسمح للطفل بقيادة المركبة مالم يبلغ السن النظامية للقيادة وفق الأنظمة السارية.

وقالت في تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "لا يجوز لوالدي الطفل أو من يقوم على رعايته السماح له بقيادة المركبة مالم يبلغ السن النظامية للقيادة وفق أنظمة المرور السارية، كما لا يجوز تمكينه على أي نحو من قيادة أو استئجار أي مركبة آلية، إلا بعد حصوله على رخصة قيادة".

وحسب اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل، تحال القضايا المتعلقة بإيذاء الطفل وإهماله إلى النيابة العامة.

يشار إلى أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو، ظهرت خلاله طفلة وهي تقود سيارة في أحد شوارع المملكة، بطريقة متهورة.

وأثار الفيديو جدلًا كبيرًا بعد ظهور الطفلة تقود السيارة دون وضع حزام الأمان وهي متجهة لصيانة السيارة وتغيير زيت، دون الاهتمام بحياتها وحياة المارة.

وقيل إن والدتها هي من وثقت الفيديو من أجل شهرة طفلتها، حسب متداولي المقطع، مطالبين بمحاسبة كل من شارك في هذا الموضوع.

Advertisements
المزيد عن: مواقع التواصل الأجتماعي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس محمد السادس للاندية الابطال
الوصل - الإمارات
-
x
18:15
-
الهلال - السودان
الاتحاد - السعودية
-
x
19:15
-
العهد - لبنان
دوري أبطال أوروبا
أبويل نيقوسيا - قبرص
-
x
21:00
-
أياكس أمستردام - هولندا