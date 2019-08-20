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مقتل 13 صينيا جراء حادث تحطم حافلة سياحية في لاوس

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 10:50 ص
مقتل 13 صينيا جراء حادث تحطم حافلة سياحية في لاوس
صورة أرشيفية
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ترجمة منار طارق
 
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صرح مسؤولون اليوم الثلاثاء، أنه تحطمت حافلة سياحية تقل عشرات الركاب الصينيين في لاوس، مما أسفر عن مقتل 13 على الأقل.

ذكرت السفارة الصينية في فينتيان على موقعها على شبكة الإنترنت أن الحافلة كانت تقل 44 صينيا عندما دخلت قبالة الطريق بين عاصمة لاو فينتيان وبلدة لوانغ برابانغ السياحية الشمالية يوم الاثنين.

وأضافت السفارة، أنه بالاضافة إلى القتلي، أصيب 31 راكبا صينيا أخرون، اثنان منهم في حالة خطيرة. كما أصيب سائق الحافلة والمرشد بجروح طفيفة.

وذكرت السفارة انه توجه اعضاء الفريق الطبى لجيش التحرير الشعبى الصينى الذين كانوا فى لاوس لحضور حدث طبى مشترك مع حكومة لاو الى لوانغ برابانغ للمساعدة فى علاج المصابين. 

بعض المصابين كانوا يتلقون العلاج في مستشفى في لوانغ برابانغ، بينما كان آخرون يستريحون في فندقهم.

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