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عرض مسرحية "الملك لير" يومي 20 و30 أغسطس

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 10:45 ص
عرض مسرحية الملك لير يومي 20 و30 أغسطس
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الفجر الفني
 
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يفتتح عرض "الملك لير" لمدة يومين جديدين بسبب الإقبال الجماهيرى على العرض في عيد الأضحى، وذلك يومي 20 و 30 من شهر أغسطس.

"الملك لير" بطولة يحيى الفخرانى، رانيا فريد شوقى، وريهام عبد الغفور، هبة مجدى، نضال الشافعى، ثراء جبيل، أحمد فؤاد سليم، ناصر سيف، أحمد عزمى، محمد فهيم، أيمن الشيوى، تامر كرم والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلوانى وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت وإخراج تامر كرم.
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