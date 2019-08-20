سيدات الطائرة الشاطئية إلى نهائي الألعاب الإفريقية
الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 10:40 ص
علي نبوي
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تأهل منتخب سيدات الكرة الطائرة الشاطئية إلى نهائي دورة الألعاب الإفريقية لتضمن بعثة مصر إضافة ميدالية جديدة إلى رصيدها في الدورة القارية.
وتواجه المنتخب المصري مع نظيره منتخب موريشيوس على شاطئ مدينة سلا المغربية، وحقق آنسات مصر الفوز بنتيجة ٢-٠، بنتيجة ٢١-١٢ و٢١-١٩.
ويمثل المنتخب المصري في الطائرة الشاطئية، اللاعبتان فريدة العسقلاني، ودعاء الغباشي، والمدير الفني مصطفى محمد.
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