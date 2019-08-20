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وزير الخارجية الأمريكي: الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية مؤسف

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 03:11 ص
وزير الخارجية الأمريكي: الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية مؤسف
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، فى مقابلة تلفزيونية يوم الاثنين إن السماح لناقلة النفط الإيرانية التى كانت محتجزة فى جبل طارق بالمغادرة أمر مؤسف.

وقال بومبيو لمحطة فوكس نيوز التلفزيونية "من المؤسف أن هذا حدث"، وأضاف أن إيران إذا نجحت فى جنى الأرباح من شحنة ناقلة النفط، فإن الحرس الثورى سيحصل على "المزيد من الأموال والثروة والموارد لمواصلة حملته الإرهابية".

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