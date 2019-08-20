فنانة شهيرة تصدم جمهورها بوزنها الزائد! (صورة)





لفت النجمة العالمية

ديمي لوفاتو،

الأنظار إليه، بعد أن ظهرت بعلامات زيادة الوزن بشكل ملحوظ خصوصًا في منطقة الوجه والفخدينن، أثناء تواجدها

في مطار هيثرو بلندن.

وجاء ظهور ديمي هذا بعد عام من تعرض حياتها للخطر، حيث تم ونقلها للمستشفى على الفور، وذلك عقب تعاطيها جرعة زائدة من الهيروين كادت أن تقتلها.