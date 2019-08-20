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أستاذ أمراض قلب يكشف عن كارثة مفجعة بسبب التدخين

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 03:05 ص
أستاذ أمراض قلب يكشف عن كارثة مفجعة بسبب التدخين
الدكتور جمال شعبان
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أمنية فوزي
 
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قال الدكتور جمال شعبان، أستاذ أمراض القلب، وعميد معهد القلب السابق، إن التوقف عن التدخين يحتاج إلى إرادة، ويحتاج إلى التخلص من كل أدوات التدخين وأصدقاء السوء.

وأكد شعبان، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء الإثنين، أن السجائر تقصر عمر الإنسان، موضحًا أن كل سيجارة تقصر من عمر الإنسان 8 ثواني على الأقل.

ونصح المدخنين بالإقلاع الفوري عن التدخين، مطالبًا بعمل مبادرة لمواجهة التدخين السلبي.
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