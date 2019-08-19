سعود الحقباني يتوج بدرع البطولة الإسبانية الودية للتنس “T “

حقق سعود الحقباني لاعب المنتخب السعودي, درع البطولة الإسبانية الودية المفتوحة التي تقام أسبوعيًا في أكاديمية ندال, وذلك بعد تغلبه في المباراة النهائية أمس على البريطاني مارك بمجموعتين دون رد 1/6 و 3/6 .





وتوج أشهر مدربي التنس في العالم اللاعب سعود الحقباني بجائزة البطولة التي تعد ضمن البرنامج الإعدادي للاعبي المنتخب السعودي للتنس الدوليان سعود وعمار الحقباني اللذان التحقا الأسبوع الماضي بمعسكر تدريبي لمدة 10 ايّام في أكاديمية نادال بإسبانيا في إطار خطة لإعدادهم من قبل الاتحاد السعودي للتنس للمشاركة في تصفيات غرب آسيا المقررة في الأردن نهاية الشهر الحالي, وكذلك بطولة كأس ديفيز العالمية عن قارة آسيا التي تنطلق منافساتها الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل في العاصمة الأردنية عمان.



