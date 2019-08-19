كريم قاسم يحتفل بنجاح "ولاد رزق 2" في "عيش صباحك".. على "نجوم إف.إم"
الإثنين 19/أغسطس/2019 - 07:02 م
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
يحتفل الفنان كريم قاسم بنجاح فيلم "ولاد رزق 2"، خلال وجوده ضيفا على برنامج "عيش صباحك"، عبر إذاعة "نجوم إف.إم"، يوم الخميس المقبل فى الساعة السابعة صباحاً، وتقدم البرنامج المذيعة زهرة رامى.
ويتحدث كريم قاسم عن كواليس الفيلم والإيرادات الكبيرة التى تم تحقيقها فى العمل منذ عرضه بالسينمات فى عيد الأضحي، فضلاً عن الجزء الثالث الذى تم الإعلان عن تقديمه بوجود أسر ياسين، كما يعلن خلال الحلقة عن أعماله الدرامية التى يحضر لها خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن برنامج "عيش صباحك"، يذاع من الأحد للخميس، على إذاعة "نجوم إف.إم"، فى الساعة السابعة صباحا، وتقدمه المذيعة زهرة رامى.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما خبار الفن بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم live stream HD drama 2018
- وليد فواز ضيف "عيش صباحك" على "نجوم إف.إم".. غدًا
- سارة عبدالرحمن ضيفة "عيش صباحك" على "نجوم إف.إم"..غدًا
- إياد نصار ضيف "عيش صباحك" على "نجوم إف.إم".. غدًا
- سلوى محمد على ضيفة برنامج "عيش صباحك" على "نجوم إف.إم".. غدًا
- حمدى الميرغنى يكشف هديته لزوجته في عيد الحب على "نجوم إف إم".. غدًا
- غدًا.. إنجي المقدم ضيفة برنامج "عيش صباحك" على "نجوم إف.إم"
- كريم قاسم يحتفل مع "نجوم إف إم" بعرض فيلم "ليل خارجي" فى "عيش صباحك"
- غدا.. محمد علي رزق ضيف"عيش صباحك" عبر "نجوم اف ام"
- محمد عبدالرحمن ضيف زهرة رامي في "عيش صباحك".. غدًا
- غدًا.. عمر السعيد يكشف كواليس "زى الشمس" على "نجوم إف.إم"