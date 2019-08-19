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كريم قاسم يحتفل بنجاح "ولاد رزق 2" في "عيش صباحك".. على "نجوم إف.إم"

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 07:02 م
كريم قاسم يحتفل بنجاح ولاد رزق 2 في عيش صباحك.. على نجوم إف.إم
كريم قاسم
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الفجر الفني
 
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يحتفل الفنان كريم قاسم بنجاح فيلم "ولاد رزق 2"، خلال وجوده ضيفا على برنامج "عيش صباحك"، عبر إذاعة "نجوم إف.إم"، يوم الخميس المقبل فى الساعة السابعة صباحاً، وتقدم البرنامج المذيعة زهرة رامى.

ويتحدث كريم قاسم عن كواليس الفيلم والإيرادات الكبيرة التى تم تحقيقها فى العمل منذ عرضه بالسينمات فى عيد الأضحي، فضلاً عن الجزء الثالث الذى تم الإعلان عن تقديمه بوجود أسر ياسين، كما يعلن خلال الحلقة عن أعماله الدرامية التى يحضر لها خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن برنامج "عيش صباحك"، يذاع من الأحد للخميس، على إذاعة "نجوم إف.إم"، فى الساعة السابعة صباحا، وتقدمه المذيعة  زهرة رامى.
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