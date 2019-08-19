غزل المحلة يستضيف جمهورية شبين ودياً
الإثنين 19/أغسطس/2019 - 09:32 ص
مصطفي الجندي
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يقام في الرابعة والنصف من عصر اليوم الإثنين، مباراة غزل المحلة، مع جمهورية شبين، ضمن استعدادات الفريقان للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.
وسبق لغزل المحلة خوض 4 لقاءات ودية، منذ بداية فترة الإعداد، حقق خلالهم الفوز على دقادوس بستة أهداف نظيفة، وخسر من نبروة 0-2، وتغلب على شربين 4-0، وأخيراً فاز على الزرقا 3-1.
وفي المقابل، تعد مباراة اليوم هي التجربة الأولى لجمهورية شبين، منذ بداية فترة الإعداد.
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