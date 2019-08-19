غزل المحلة يستضيف جمهورية شبين ودياً

يقام في الرابعة والنصف من عصر اليوم الإثنين، مباراة غزل المحلة، مع جمهورية شبين، ضمن استعدادات الفريقان للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.





وسبق لغزل المحلة خوض 4 لقاءات ودية، منذ بداية فترة الإعداد، حقق خلالهم الفوز على دقادوس بستة أهداف نظيفة، وخسر من نبروة 0-2، وتغلب على شربين 4-0، وأخيراً فاز على الزرقا 3-1.



