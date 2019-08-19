باكستان: مقتل مدنيين في كشمير بنيران هندية

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قالت باكستان، إن القوات الهندية أطلقت النار عبر خط السيطرة في منطقة كشمير المتنازع عليها، مما أسفر عن مقتل اثنين من المدنيين وجرح آخر.



تتبادل باكستان والهند في كثير من الأحيان إطلاق النار في منطقة الهيمالايا، لكن زادت التوترات منذ 5 أغسطس عندما غيرت نيودلهي وضع كشمير الخاضع لإدارة الهند.



صرحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان لها اليوم الاثنين بأن الخسائر في الأرواح بين المدنيين وقعت يوم الأحد بسبب "انتهاكات وقف إطلاق النار غير المبررة" التي ارتكبتها الهند في قريتي هوت سبرينج وتشريكوت الحدوديتين.



وقالت الوزارة إن باكستان استدعت دبلوماسيا هنديا وقدمت احتجاجا على انتهاكات وقف إطلاق النار المستمرة، والتي "تشكل تهديدا للسلام الإقليمي".



خاضت باكستان والهند حربين للسيطرة على كشمير منذ استقلالهما عن المستعمرين البريطانيين في عام 1947.



فرضت الهند إغلاقًا أمنيًا في الجزء الخاص بها من كشمير لتفادي العنف كرد فعل على التحرك لتغيير وضع الإقليم.



قالت الحكومة إنها تعمل على استعادة خطوط الهاتف تدريجيًا وتخفيف القيود، لكن التغييرات كانت بطيئة. وبدأت الحافلات العامة في السير في المناطق الريفية، لكن حد الجنود من حركة الناس في الشوارع المهجورة في سريناجار، المدينة الرئيسية في المنطقة.



وذكرت وكالة برس ترست الهندية أنه تم إعادة فرض القيود في أجزاء من سريناجار بعد ورود أنباء عنف يوم السبت.

