رئيس جامعة حلوان يهنئ السيسي بفوز منتخب كرة اليد ببطولة كأس العالم للناشئين





هنأ الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بفوز منتخب مصر لكرة اليد ببطولة كأس العالم للناشئين للمرة الأولي في تاريخه بعد مباراة حماسية انتهت بفوزه على منتخب ألمانيا بنتيجة ٣٢ ٢٨.وأشاد رئيس جامعة حلوان بروح اللاعبين العالية خلال المباريات والتي شهدت حماسة وجهود قتالية انتهت بتحقيق نتائج إيجابية وفوز تاريخي لصالح مصر.وأعرب رئيس جامعة حلوان عن سعادته لتحقيق هذا الإنجاز الكبير الذي يضاف لسجل الرياضة المصرية في عام 2019 ‪،والذي استطاع الشباب المصري أن يحققه، من أجل رفع علم مصر عاليا في المحافل الرياضية العالمية.