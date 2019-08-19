مواعيد مباريات اليوم الإثنين 19 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأثنين الموافق 19 - 8 - 2019، ويأتي أبرزها مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي.

ويعرض لكم “الفجر الرياضي، مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

الدوري الإنجليزي “الجولة الثانية”.





وولفرهامبتون x مانشستر يونايتد، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.





الدوري البرتغالي “الجولة الثانية”

تونديلا x بورتيمونينسي، تقام المباراة في تمام التاسعة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة Sport TV 1 البرتغالية.





كأس محمد السادس للأندية الأبطال “البطولة العربية” بدور المجموعات

البنزرتي التونسي x أساس تيليكووم الجيبوتي، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبوظبي الرياضية HD 1.





فومبوني كلوب من جزر القمر x شبيبة الساورة الجزائري، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبوظبي الرياضية HD 2.