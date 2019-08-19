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أفغانستان تتعهد بسحق ملاذات داعش بعد الهجوم الأخير

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 09:05 ص
أفغانستان تتعهد بسحق ملاذات داعش بعد الهجوم الأخير
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ترجمة منار طارق
 
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تعهد الرئيس الأفغاني بالقضاء على جميع الملاذات الآمنة لجماعة الدولة الإسلامية، حيث تحتفل البلاد بيوم الاستقلال المائة بعد هجوم فظيع علي حفل زفاف أعلنت جماعة داعش المحلية مسئوليتها عنه.

تأتي تصريحات الرئيس أشرف غني اليوم الاثنين في الوقت الذي تنعي فيه أفغانستان مقتل 63 شخصًا على الأقل في تفجير كابول.

يتساءل الكثير من الأفغان الغاضبين عن الاقتراب من ابرام صفقة بين الولايات المتحدة وطالبان لإنهاء ما يقرب من 18 عامًا من القتال وجلب السلام للمدنيين الذين عانوا طويلًا.

كما يتساءل بيان طالبان شديد اللهجة عن سبب فشل الولايات المتحدة في تحديد هوية المهاجمين مقدمًا. ويقول بيان آخر لطالبان بمناسبة الاستقلال "لترك أفغانستان للأفغان".

وأوضح المبعوث الأمريكي في محادثاته مع طالبان انه يجب تسريع عملية السلام لمساعدة أفغانستان على هزيمة فرع داعش.
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