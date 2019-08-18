تدريبات خفيفة للاعبي الزمالك اليوم
قام لاعبو الزمالك، الذين خاضوا مباراة ديكاداها بشكل أساسي في ذهاب دور ال 64 لدورى أبطال افريقيا ، بإداء تدريبات خفيفة بعدها توجهوا لأداء مران بدني في صالة الجيمانزيوم،
بينما أدى باقي اللاعبين الذين لم يشاركوا مرانا قويا اعقبه تقسيمة بعرض الملعب تحت اشراف الجهاز الفنى للفريق.
وانتظم الثنائي عبد الله جمعة ومحمد أوناجم، في التدريبات الجماعية ، المقامة حاليا على ملعب النادي.
كما شارك محمود علاء ، مدافع الفريق ، في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي وتدريبات الكرة للتأكيد على جاهزيته للفترة المقبلة.
منح الجهاز الفني لفريق الزمالك ، أحمد سيد زيزو ، لاعب وسط الفريق ، راحة من مران الفريق اليوم الأحد ، والمقام حاليا على ملعب النادي .
ويواصل الزمالك استعداداته لخوض مباراة العودة أمام فريق ديكاداها بطل الصومال في دور ال 64 التمهيدي لدوري ابطال افريقيا والمقرر لها يوم الجمعة المقبل .