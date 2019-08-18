تدريبات خفيفة للاعبي الزمالك اليوم

قام لاعبو الزمالك، الذين خاضوا مباراة ديكاداها بشكل أساسي في ذهاب دور ال 64 لدورى أبطال افريقيا ، بإداء تدريبات خفيفة بعدها توجهوا لأداء مران بدني في صالة الجيمانزيوم،



بينما أدى باقي اللاعبين الذين لم يشاركوا مرانا قويا اعقبه تقسيمة بعرض الملعب تحت اشراف الجهاز الفنى للفريق.





وانتظم الثنائي عبد الله جمعة ومحمد أوناجم، في التدريبات الجماعية ، المقامة حاليا على ملعب النادي.



