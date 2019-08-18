شقيق المعتدى عليه بتركيا يكشف تفاصيل الحالة الصحية لأخيه
الأحد 18/أغسطس/2019 - 09:35 م
الفجر السعودي
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كشف شقيق المواطن المُعتدى عليه في إسطنبول، عن تفاصيل الواقعة وآخر المستجدات.
وأوضح خلال اتصال هاتفي مع صحيفة الشرق الأوسط، أن مجهول اعترض طريقه وأخيه وكان حاملًا مسدس وطلب منهما مبالغ مالية والجوالات.
وأشار إلى أنهما حاولا الهرب؛ ليقوم السارق بإطلاق النار على شقيقه بأربع رصاصات استقرت اثنتين منهما في قدمه.
وأكد أنه شقيقه يخضع حالياً، لعدة عمليات جراحية في أحد مستشفيات إسطنبول.
يذكر أن السفارة السعودية في تركيا، كانت قد حذّرت المواطنين السعوديين المتواجدين في إسطنبول، بعد حادثة الاعتداء.
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