ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

شقيق المعتدى عليه بتركيا يكشف تفاصيل الحالة الصحية لأخيه

الأحد 18/أغسطس/2019 - 09:35 م
شقيق المعتدى عليه بتركيا يكشف تفاصيل الحالة الصحية لأخيه
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements
كشف شقيق المواطن المُعتدى عليه في إسطنبول، عن تفاصيل الواقعة وآخر المستجدات.

وأوضح خلال اتصال هاتفي مع صحيفة الشرق الأوسط، أن مجهول اعترض طريقه وأخيه وكان حاملًا مسدس وطلب منهما مبالغ مالية والجوالات.

وأشار إلى أنهما حاولا الهرب؛ ليقوم السارق بإطلاق النار على شقيقه بأربع رصاصات استقرت اثنتين منهما في قدمه.

وأكد أنه شقيقه يخضع حالياً، لعدة عمليات جراحية في أحد مستشفيات إسطنبول.

يذكر أن السفارة السعودية في تركيا، كانت قد حذّرت المواطنين السعوديين المتواجدين في إسطنبول، بعد حادثة الاعتداء.
Advertisements
المزيد عن: شقيق تفاصيل المواطن المعتدي عليه الحالة الصحية
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
إسبانيول
0
x
19:00
2
إشبيلية
أتلتيكو مدريد
0
x
22:00
0
خيتافي
الدوري الإنجليزي
شيفيلد يونايتد
1
x
15:00
0
كريستال بالاس
تشيلسي
1
x
17:30
1
ليستر سيتي
الدوري الألماني
آينتراخت فرانكفورت
1
x
15:30
0
هوفنهايم
يونيون برلين
0
x
18:00
4
لايبزيج
نهائي مونديال اليد للناشئين 2019
مصر
32
x
18:00
28
ألمانيا
الدوري الفرنسي
رين
0
x
21:00
0
باريس سان جيرمان