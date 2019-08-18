هل يجد الأهلي ضآلته في مهاجم مجاني؟.. باولو ينتظر المفاجأة (تقرير)

يعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من أزمة هجومية عنيفة على الرغم من أكثر من مهاجم في خط هجوم القلعة الحمراء.





ويمتلك النادي الأهلي 4 مهاجمين ، هم المغربي وليد أزارو وصلاح محسن ومروان محسن بالإضافة إلى عمرو جمال مهاجم الفريق الأحمر العائد من الدوري التونسي بعد فشل انتقاله إلى الصفاقسي التونسي.





وعلى الرغم من وجود أربع مهاجمين في خط هجوم القلعة الحمراء في الموسم الماضي مع المدير الفني السابق مارتن لاسارتي الذي رحل عن تدريب الفريق الأحمر الإ أن الأهلي يعاني من أزمة قوية في خط هجوم النادي الأحمر سواء في الدوري الممتاز أو بطولة دوري أبطال إفريقيا قبل توديعها أمام صن داونز الجنوب إفريقي.





وعلى صعيد الحلول الهجومية المجانية أمام الأهلي ، يبرز اسم حسام باولو مهاجم فريق الداخلية السابق وأحد أبرز الهدافين ببطولة الدوري الممتاز.





وشارك باولو مع الداخلية في الموسم الماضي ، في 30 مباراة ببطولة الدوري الممتاز ، سجل 11 هدفاًَ ، ونجح باولو في صناعة 5 أهدف لزملائه في الفريق في الموسم الماضي.



