عاجل - مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبري عن مدرب الزمالك الجديد
الخميس 15/أغسطس/2019 - 07:57 م
الفجر الرياضي
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نفي مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك التعاقد مع المدرب الصربي ألكسندر ستانوفيتش لتولي القيادة الفنية للفريق الأبيض خلال الموسم المقبل، خلفًا لـ "خالد جلال".
وأكد مرتضي منصور في تصريحات صحفية أن المدرب الصربي خارج حسابات الزمالك تمامًا، ولم يتم التعاقد معه بشكل رسمي.
وأوضح رئيس الزمالك أن هناك مفاوضات جارية حاليًا مع مدرب آخر للتعاقد معه لقيادة الفريق، مؤكدًا أن إدارة النادي تسابق الزمن لحسم ملف المدرب الأجنبي لتولي تدريب الفريق قبل إنطلاق الموسم الجديد.
وكان مرتضي منصور أعلن أمس تعيين ستانوفيتش مدربًا للزمالك، وحدد موعد وصوله غدًا الجمعة لقيادة الفريق، ولكن المدرب الصربي نفي تلك الأنباء تمامًا وأكد أنه لا يعلم شيئًا عن خبر تعيينه مدربًا للفريق الأبيض.
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