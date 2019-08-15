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"غنيم": الفيلم سيستغرق ثانية واحدة لتحميله من خلال تقنيات الجيل الخامس

الخميس 15/أغسطس/2019 - 07:55 م
غنيم: الفيلم سيستغرق ثانية واحدة لتحميله من خلال تقنيات الجيل الخامس
تقنيات الجيل الخامس
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أمنية فوزي
 
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قال الدكتور عبدالوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن تقنية الجيل الخامس تدعم "إنترنت الأشياء" والذكاء الاصطناعي.

وأشار "غنيم"، خلال حواره مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الخميس، إلى أن سرعة الإنترنت في الجيل الخامس من 10 إلى 80 ضعف الجيل الحالي.

وتابع أن الفيلم الذي يستغرق وقتًا طويلًا لتحميله سيستغرق ثانية واحدة لتحميله في الجيل الخامس.
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