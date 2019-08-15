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السلطات الروسية تعثرعلى قنبلة غير منفجرة في "الكرملين"

الخميس 15/أغسطس/2019 - 07:49 م
السلطات الروسية تعثرعلى قنبلة غير منفجرة في الكرملين
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وكالات
 
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ذكرت وسائل الإعلام الحكومية الروسية، اليوم الخميس، أن السلطات الروسية أزالت قنبلة غير منفجرة ترجع إلى الحرب العالمية الثانية من الكرملين، في قلب موسكو.

والكرملين، الذي يعني اسمه "الحصن"، هو المقر الرئيس للسلطة السياسية بالبلاد ومقر إقامة زعيمها.

وقصفت القوات الألمانية النازية المدينة خلال معركة موسكو 1941-1942. وانتهت المعركة بانتصار حاسم للاتحاد السوفيتي آنذاك، الأمر الذي حول مسار الحرب.

وتم اكتشاف القنبلة على عمق كبير أسفل الكرملين خلال تنقيب عن الآثار.

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المزيد عن: قنبلة روسيا الكرملين الحرب العالمية الثانية
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