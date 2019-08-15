بكري: الإخوان أسست مجلس حرب لقتال الجيش بالتزامن مع عزل مرسي

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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن عنف الإخوان بدأ بشكل واضح، في أحداث مكتب الإرشاد التي أدت لمقتل 9 مواطنين، وإصابة 91 أخرين، من قبل العناصر الإخوان التي كانت موجودة في مكتب الإرشاد.



وتابع "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن جماعة الإخوان قامت بمجزرة في أحداث بين السريات التي حدثت في 2013 ضد قوات الشرطة والاهالي الأسلحة الألية والخرطوش، وكان من بينهم الشهداء العقيد ساطع النعماني مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور.



ولفت إلى أن جماعة الإخوان أعلنت مجلس حرب لقتال الجيش والشرطة في سيناء بالتزامن مع عزل محمد مرسي.

