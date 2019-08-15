26 أغسطس.. مؤتمر صحفي لمهرجان الجونة السينمائي

تقيم اللجنة المنظمة لمهرجان الجونة السينمائي مؤتمرا صحفيا يوم الإثنين الموافق ٢٦ من شهر أغسطس الجارى، للإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة للمهرجان وأهم الفعاليات والأنشطة السينمائية التي تقام خلال دورة هذا العام.





وتهدف الدورة الثالثة التي تقام خلال الفترة من ١٩ إلى 27 سبتمبر 2019 إلى جمع صناع السينما في المنطقة بنظرائهم من كل دول العالم بهدف تنمية روح التبادل الثقافي بينهم من خلال تقديم أفضل إبداعاتهم السينمائية، وهو الأمر الذي يعززه إلتزام المهرجان الراسخ باكتشاف صناع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة صناعة السينما العربية نحو الأمام حيث يتنافس ما يزيد عن 80 فيلما.





المؤتمر يقام بحضور وزيرة الثقافة، و زيرة السياحة، بالإضافة إلى المهندس نجيب ساويرس مؤسس المهرجان، والمهندس سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة السياحية والراعى الرسمى لمهرجان الجونة السينمائى.





كما يتحدث خلال المؤتمر عمرو منسي المدير التنفيذي للمهرجان ، إنتشال التميمي مدير المهرجان، والفنانة بشرى رزة مدير العمليات للشركة المنظمة للمهرجان.





مهرجان الجونة السينمائي يعقد سنويًا على شاطئ البحر الأحمر، ليشكل موعدًا ثابتًا، للقاء السينمائيين المصريين والعرب والدوليين في نهاية سبتمبر من كل عام.





ويسعى المهرجان إلى تقديم برنامج سينمائي حافل بأهم وأحدث الأفلام العربية والدولية، ويشمل 3 مسابقات رسمية (مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة)، وبرنامجًا رسميًا للأفلام خارج المسابقة، بالإضافة إلى قسم البرامج الخاصة.



