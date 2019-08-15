اعرف درجة الحرارة غدا الجمعة 16/8/2019 في مصر .. "الأرصاد" تعلن مفاجأة في حالة الطقس
الخميس 15/أغسطس/2019 - 07:35 م
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في الفترة الأخيرة ارتفعت درجة الحرارة على محافظات جمهورية مصر العربية، واليوم سنقدم لكم درجة الحرارةوحالة الطقس غدًا الخميس الموافق 16 أغسطس، حيث قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الغدًا الجمعة، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة علي جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.
وتابعت "الأرصاد": "كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا علي مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الامطار على حلايب وشلاتين، تمتد الى مناطق من جنوب الصعيد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة".
وعن حالة الموج فى البحر المتوسط، فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.
درجة الحرارة الحرارة المتوقعة غد الجمعة 16/8/2019
وبالنسبة لـ درجة الحرارة المتوقعة غدا: القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.
اعرف درجة الحرارة غدا الجمعة 16/8/2019 في مصر .. "الأرصاد" تعلن مفاجأة في حالة الطقس
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