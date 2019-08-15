ما وراء تحريض حمد بن جاسم على السعودية والإمارات؟

يسعى تنظيم الحمدين، لتشويه الدول العربية، والتحريض ضد قادتها، خاصة بعدما قطع الرباعي العربي، علاقاته بدويلة قطر، إثر دعمها الإرهاب، والتعاون مع إيران، حيث دائمًا ما يثير حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق، ضجة حوله، بمهاجمته السعودية والإمارات.





قوة العلاقات

أثيرت موجة انتقادات وضجة عارمة، حول حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر السابق وزير خارجيتها الأسبق، ، بعد تغريدة عن العلاقات بين "حليفين"، تستهدف المملكة العربية السعودية والإمارات.

وقال حمد بن جاسم: "لا أفهم طبيعة العلاقات بين حليفين في توزيع الأدوار غير المتكافئة"، مضيفا: "إذا كان الأمر توزيع أدوار، فهناك طرف يظهر من دوره أنه غير مدرك لما يجري حوله، بينما يظهر أن الطرف الآخر هو الذي يوزع الأدوار، ويظهر عن قصد أن القرار عنده وليس عند شريكه الآخر والأمثلة كثيرة".





تعاون الأشقاء

لم تكن تلك أولى التغريدات التي يهاجم فيها "بن جاسم"، الإمارات والمملكة، فقد نشر تغريدات سابقًا، تكشف تنافيه مع الواقع القطري الداعم للإرهاب، رغم استضافة قطر قاعدة أمريكية، وقوات أجنبية كالقوات التركية، دأب بن جاسم على مهاجمة أي تعاون عسكري بين جيرانه وبقية دول العالم، في وقت اصطفت فيه الدوحة مع نظام طهران الساعي لإشعال المنطقة، ونشر الفوضى فيها.





مهاجمة العرب

ودائمًا ما يتعمد "حمد بن جاسم"، انتقاد زعماء الدول العربية وافتعال الأزمات، جراء قطع العلاقات العربية الدبلوماسية، لدويلة قطر، على خلفية دعمها الإرهاب والتعاون مع إيران.

ويصف الخلاف العربي بـ"المفتعل"، ويهدد بتجميد نشاطه في مجلس التعاون، ويطالب قادة العرب والخليج بإعلاء المصلحة العامة، على المصلحة الشخصية، متناسيًا سياسات تنظيم الحمدين الفاسدة.





افتعال الأزمات مع العرب

وتعد سياسات حمد بن جاسم إبان عمله رئيسًا لوزراء أمير قطر السابق حمد بن خليفة، تعد أحد أبرز أسباب أزمات قطر مع أشقائها.





الافتخار بالعلاقات مع إيران

وفيما يتعلق بالعلاقات مع إيران، قال حمد بن جاسم إن علاقة بلاده "توطدت" معها، داعيًا لما يسمى بـ"حوار جاد مع إيران"، وهون من حجم الخلافات العربية والخليجية معها، زاعمًا بأنها "خلافات في بعض الآراء وبعض القضايا"، رغم جميع الشواهد والدلائل والسياسات التخريبية الإيرانية للدول العربية عامة ودول الخليج بشكل خاص.



