مدرب الزمالك الجديد يفجر مفاجأة كبرى
الخميس 15/أغسطس/2019 - 05:54 م
الفجر الرياضي
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فجر الصربي أليكساندر
ستانويفيتش والذي أعلن رئيس الزمالك تعيينه مديرا فنيا للفريق خلفا لخالد جلال
ليقود الفريق في الموسم الجديد مفاجأة كبرى.
وقال ستانويفيتش
في تصريحات صحفية لموقع "في الجول" اليوم الخميس: لم يطلب أحد مني القدوم
إلى مصر حتى الآن.
وتابع المدرب
الصربي حديثه ضاحكا: " أنتم أول من أخبرني بخبر تعييني في الزمالك".
وأكمل :"
لم يتصل بي أي مسؤول في الزمالك حتى الآن ليخبرني بتعييني رسميا والآن أول مكالمة تلقيتها
في الصباح كانت منكم لتخبروني".
وأكد ستانويفيتش،
على وجود مفاوضات بالفعل مع مسئولي الزمالك، ولكن لم يتصلوا بي لإعلامي بتعييني بشكل
رسمي".
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