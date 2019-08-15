صحيفة: جبل طارق تلقت "تعهدات خطية رسمية" من إيران بعدم إفراغ حمولة الناقلة في سوريا
الخميس 15/أغسطس/2019 - 05:43 م
وكالات
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نقلت صحيفة محلية عن حكومة جبل طارق قولها إنها تلقت "تعهدات خطية رسمية" من إيران بعدم إفراغ حمولة الناقلة في سوريا.
وحسب "رويترز" ذكرت صحيفة جبل طارق كرونيكل، اليوم الخميس، إن سلطات جبل طارق قررت الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية غريس 1بعد تلقيها ضمانات رسمية مكتوبة من الحكومة الإيرانية بأنها لن تفرغ حمولتها في سوريا.
وقالت الصحيفة على تويتر "على هذا الأساس، قرر رئيس حكومة جبل طارق فابيان بيكاردو رفع أمر الاحتجاز والسماح للناقلة بالإبحار".
وقرر رئيس حكومة جبل طارق رفع التحفظ على الناقلة الإيرانية غريس 1 والسماح لها بالإبحار.
ومن جانبه أكد السفير الإيراني في لندن الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة منذ أكثر من شهر في جبل طارق.
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