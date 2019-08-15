محافظ القليوبية يوافق على امتحان تخلفات لطلاب أولي ثانوي

وافق الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، على المذكرة المقدمة من طه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بشأن السماح بعقد امتحان للطلاب المقيدين بالصف الأول الثانوي والمتخلفين عن أداء امتحانات مواد الأنشطة والمواد التى لا تضاف إلى المجموع.





وأشارت المذكرة المرفوعة من المديرية بأنه تم عمل جدول امتحان للمواد الأساسية للصف الأول الثانوي من قبل الوزارة وكذلك عمل جدول للمواد التى لا تضاف إلى المجموع من قبل مديرية التربية والتعليم وتبين عدم دخول بعض الطلاب على مستوى المحافظة المواد التى لا تضاف الى المجموع ومواد الأنشطة لظروف خاصة.





ومن جانبه نقل عاطف سلامة وكيل المديرية والقائم بعمل مدير المديرية شكر طه عجلان مدير المديرية لمحافظ القليوبية؛ لاستجابتة السريعة لهذا المطلب حرصا على صالح هؤلاء الطلاب.





وأشار "سلامة" إلى أن أجهزة المديرية بدأت فى الإجراءات التنفيذية، لبدء الامتحانات لهؤلاء الطلاب تحت إشراف مدير المديرية ومدير عام التعليم العام الدكتور محمد عبد الرشيد وسيد نصر مدير عام التعليم الثانوي وإرسال التكليفات المتعلقة بهذا الشأن للإدارات التعليمية حرصا على مستقبل وصالح الطلاب.



