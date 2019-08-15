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الشركة المالكة للناقلة البريطانية المحتجزة لدى إيران: الموقف كما هو

الخميس 15/أغسطس/2019 - 04:39 م
الشركة المالكة للناقلة البريطانية المحتجزة لدى إيران: الموقف كما هو
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وكالات
 
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قال متحدث باسم الشركة المالكة للناقلة البريطانية "ستينا إمبيرو" المحتجزة لدى إيران إن الموقف لا يزال كما هو وما زلنا في انتظار التطورات بين إيران وبريطانيا.

ونقلت "رويترز" عن صحيفة تأكيدها أن سلطات جبل طارق أفرجت عن ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1".

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