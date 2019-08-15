ونقلت "رويترز" عن صحيفة تأكيدها أن سلطات جبل طارق أفرجت عن ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1".
الشركة المالكة للناقلة البريطانية المحتجزة لدى إيران: الموقف كما هو
الخميس 15/أغسطس/2019 - 04:39 م
وكالات
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قال متحدث باسم الشركة المالكة للناقلة البريطانية "ستينا إمبيرو" المحتجزة لدى إيران إن الموقف لا يزال كما هو وما زلنا في انتظار التطورات بين إيران وبريطانيا.
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