عاجل.. "السيسي" يوجه بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الموحدة
الخميس 15/أغسطس/2019 - 04:23 م
رقية جمال
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ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل منذ قليل، نقلًا عن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يجتمع برئيس الوزراء وعدد من المسئولين، وتناول الاجتماع استراتيجية العمل الوطنية لتطوير قطاع الصناعة.
وأوضح، أن الرئيس السيسي وجه بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة الشهر المقبل.
وأوضح، أن الرئيس السيسي وجه بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة الشهر المقبل.
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