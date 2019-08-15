ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إحالة مسجلي خطر لسحلهما ربة منزل وسرقتها للمحاكمة الجنائية

الخميس 15/أغسطس/2019 - 03:08 م
إحالة مسجلي خطر لسحلهما ربة منزل وسرقتها للمحاكمة الجنائية
نيابة
Advertisements
طباعة
داليا عادل
 
Advertisements
أمرت النيابة العامة بأحالة مسجلى خطر، لتورطهما في سحل ربة منزل وسرقة حقيبتها من يدها فى منطقة المعصرة إلى محكمة الجنايات.

كشفت تحقيقات النيابة عن ورود معلومات لمباحث قسم شرطة المعصرة مفادها ضبط الأهالي شخصين يستقلان "توك توك" بشارع الكابلات عقب خطفهما حقيبة يد من إحدى السيدات.

وأضافت التحقيقات أنه بالانتقال والفحص تبين أنهما شقيقان وأحدهما سبق اتهامه ومطلوب التنفيذ عليه في 4 قضايا، وبحوزتهما "توك توك" مستأجر والمستخدم في ارتكاب الواقعة.

وأشارت التحقيقات أنه حال سير ربة منزل بمحل البلاغ، فوجئت بخطف حقيبتها من قبل المتهمين مما أدى إلى سقوطها أرضًا، وإصابتها بكدمة بالكتف الأيمن، وتمكن الأهالي من ضبط المتهمين.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضاف أحدهما بارتكاب حادث آخر مستخدمًا في ذلك "التوك توك" المضبوط بحوزتهما، وتم بإرشاده ضبط المسروقات بمسكنه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
Advertisements
المزيد عن: مسجلى محكمة الجنايات سرقة وسحل المعصرة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
عفواً لا يوجد مباريات