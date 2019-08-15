فريق واما يطرح "يلا نرقص" من ألبوم"الصيف ابتدي" اليوم

يستعد الفريق الغنائي فريق "WAMA"، لطرح أغنية "يلا نرقص"، مساء اليوم في تمام الساعه 4 عصرا، وهي رايع أغاني ألبوهم الجديد الذي يحمل عنوان "الصيف ابتدى" والمقرر طرحه بالأسواق خلال الأيام المقبلة.





"يلا نرقص" من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع توما، وكان الفريق قد طرح أول أغانى ألبومهم الجديد بعنوان "شمس وبحر" تامر حسين، وألحان خالد عز، ومن توزيع ومكساج نادر حمدي، ونالت إعجاب الجمهور، خاصة أن الأغنية تحمل طابع الصيف، وأغنية "الله ع الجمال"، من كلمات هانى رجب، ألحان مديح محسن، توزيع نادر حمدى.



