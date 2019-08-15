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فريق واما يطرح "يلا نرقص" من ألبوم"الصيف ابتدي" اليوم

الخميس 15/أغسطس/2019 - 01:55 م
فريق واما يطرح يلا نرقص من ألبومالصيف ابتدي اليوم
فريق واما
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نور طلعت
 
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يستعد الفريق الغنائي فريق "WAMA"، لطرح أغنية "يلا نرقص"، مساء اليوم في تمام الساعه 4 عصرا، وهي رايع أغاني ألبوهم الجديد الذي يحمل عنوان "الصيف ابتدى" والمقرر طرحه بالأسواق خلال الأيام المقبلة.


"يلا نرقص" من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع توما، وكان الفريق قد طرح أول أغانى ألبومهم الجديد بعنوان "شمس وبحر" تامر حسين، وألحان خالد عز، ومن توزيع ومكساج نادر حمدي، ونالت إعجاب الجمهور، خاصة أن الأغنية تحمل طابع الصيف، وأغنية "الله ع الجمال"، من كلمات هانى رجب، ألحان مديح محسن، توزيع نادر حمدى.


يشار إلى أن فرقة "واما" تضم الفنانين أحمد فهمي ومحمد نور ونادر حمدي وأحمد الشامي، وكان أول ظهور لهم في عام 2003، وقدموا عددًا من الألبومات الغنائية.


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