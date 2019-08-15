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عاجل.. أشرف زكي يقدم أوراق ترشحه في انتخابات الزمالك على مقعد العضوية

الخميس 15/أغسطس/2019 - 01:43 م
عاجل.. أشرف زكي يقدم أوراق ترشحه في انتخابات الزمالك على مقعد العضوية
أشرف زكي
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الفجر الفني
 
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تقدم الفنان أشرف زكي، بأوراق ترشحه على مقعد العضوية فى انتخابات النادى الأبيض التكميلية بعد فتح باب الترشح اليوم الخميس والذى يستمر لمدة 3 أيام.

وكان مرتضى منصور قد أكد أنه تقرر إقامة انتخابات تكميلية بالنادى أيام 5 أو 6 أو 7 سبتمبر المقبل، وسيتم فتح باب الترشح للانتخابات ابتداء من اليوم الخميس على أن يستمر استقبال طلبات الراغبين فى الترشح على مدار 3 أيام حيث سيكون اليوم الأخير للتقدم هو بعد غد السبت، حيث أكد منصور أنه سيتم انتخاب ثلاثة أعضاء وأمين صندوق فى الانتخابات المقبلة.

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