عاجل.. أشرف زكي يقدم أوراق ترشحه في انتخابات الزمالك على مقعد العضوية

تقدم الفنان أشرف زكي،

بأوراق ترشحه على مقعد العضوية فى انتخابات النادى الأبيض التكميلية بعد فتح باب الترشح اليوم الخميس والذى يستمر لمدة 3 أيام.

وكان مرتضى منصور قد أكد أنه تقرر إقامة انتخابات تكميلية بالنادى أيام 5 أو 6 أو 7 سبتمبر المقبل، وسيتم فتح باب الترشح للانتخابات ابتداء من اليوم الخميس على أن يستمر استقبال طلبات الراغبين فى الترشح على مدار 3 أيام حيث سيكون اليوم الأخير للتقدم هو بعد غد السبت، حيث أكد منصور أنه سيتم انتخاب ثلاثة أعضاء وأمين صندوق فى الانتخابات المقبلة.