عاجل.. أشرف زكي يقدم أوراق ترشحه في انتخابات الزمالك على مقعد العضوية
الخميس 15/أغسطس/2019 - 01:43 م
الفجر الفني
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تقدم الفنان أشرف زكي، بأوراق ترشحه على مقعد العضوية فى انتخابات النادى الأبيض التكميلية بعد فتح باب الترشح اليوم الخميس والذى يستمر لمدة 3 أيام.
وكان مرتضى منصور قد أكد أنه تقرر إقامة انتخابات تكميلية بالنادى أيام 5 أو 6 أو 7 سبتمبر المقبل، وسيتم فتح باب الترشح للانتخابات ابتداء من اليوم الخميس على أن يستمر استقبال طلبات الراغبين فى الترشح على مدار 3 أيام حيث سيكون اليوم الأخير للتقدم هو بعد غد السبت، حيث أكد منصور أنه سيتم انتخاب ثلاثة أعضاء وأمين صندوق فى الانتخابات المقبلة.
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