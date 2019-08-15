جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر: لم يتم تسجيل أي حالات غرق خلال احتفالات عيد الأضحى

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أعلنت جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر؛ الجمعية لم تتلقي أي بلاغات بتعرض المواطنين لعمليات غرق خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.



وقال المهندس حسن الطيب رئيس مجلس إدارة جمعية الإنقاذ البحري؛ تم انتشار المنقذين على الشواطئ العامة بطول سواحل البحر الأحمر خلال أيام عيد الأضحى وكان الأفراد المعنيين على الشواطئ تتعامل على الفور مع أي حالات قد تؤدي إلى الغرق؛ مؤكدا أن خلالااحتفالات المواطنين بعيد الأضحى؛ لم يتم تسجيل حالة غرق.



وأشار الطيب مر هذا العيد بدون حوادث غرق؛ وقدم رئيس مجلس إدارة جمعية الإنقاذ البحري الشكر لرواد البحر الأحمر لاتباع تعليمات رجال الإنقاذ؛ كما وجه الشكر اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر الذي يهتم في جميع المناسبات بضرورة تكثيف تواجد رجال الإنقاذ على الشواطئ خلال الاحتفالات.



كان شدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد الأمني ووضع خطة أمنية لتأمين احتفالات عيد الأضحى، كما وجه إدارة المرور بالبحر الأحمر بتكثيف اللجان والأكمنة المرورية على الطرق الرئيسية والفرعية، واستخدام أجهزة الرادار لمراقبة السرعة على الطرق، والالتزام بتطبيق القانون على سيارات الأجرة بشأن خطوط السير، وعمل حملات مدعمة بسيارات التحاليل لعمل تحاليل للسائقين بالطريق.



وأكد عبدالله في تصريحات على استقرار الوضع الأمني، وتواجد الخدمات الأمنية في أماكنها، مع تواجد أفراد الأمن في جميع المناطق المزدحمة، موجها بالحفاظ على السلاسة المرورية في ظل تزايد أعداد الوافدين للمحافظة لقضاء احتفالات عيد الأضحى المبارك.



ورفعت محافظ البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الآلاف من الزائرين وشدد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر على محميات البحر الأحمر وجمعية الإنقاذ البحري بتجهيز عدد كافي من الغواصين والمنقذين بالشواطئ العامة والنوادي، وأهمية ارتداء المنقذين زى مميز لسهولة التعرف عليهم عند طلب العون.