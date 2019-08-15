أول الحكام المستبعدين من إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز
الخميس 15/أغسطس/2019 - 12:03 م
محمد الصو
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استبعدت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة سمير محمود عثمان، الحكم الدولي أمين عمر من قائمة المرشحين لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز سبورت في كأس مصر.
وجاء استبعاد أمين عمر بقرار من اللجنة، بسبب
ارتباطه بالتحكيم في الأدوار التمهيدية لكأس محمد الخامس أبطال العرب، بالفترة من
16 حتى 26 أغسطس الجاري.
ويلتقي الأهلي بيراميدز سبورت، مساء بعد غد السبت
على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الستة عشر بمسابقة كأس مصر.
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