مياه البحر الأحمر تناشد أهالي القصير وسفاجا بترشيد استهلاك المياه بسبب عطل مفاجئ بخط قنا.. ورئيس الشركة جاري إصلاح الخط



ومن جانبها تناشد شركة مياه البحر الأحمر؛ الاهالي بضرورة ترشيد الاستهلاك في المياه لحين الإنتهاء من الإصلاح.



وذكر بيان صادر عن شركة المياه بالبحر الأحمر؛ بتعرض خط مياه قنا سفاجا لاعطال مفاجئ اليوم الخميس الموافق 15 أغسطس مما ادى الى توقف ضخ المياه الواردة من الخط بشكل مؤقت.



وناشدت شركة مياه البحر الاحمر أهالي مدن سفاجا والقصير ترشيد استهلاك المياه لحين الانتهاء من اعمال الصيانة.



وأكد المهندس يحيى صديق رئيس شركة المياه أنه يجرى العمل الآن علي صيانة الخط من خلال فرق التشغيل والصيانة موجها بسرعة الانتهاء من صيانة الخط لإعادة ضخ المياه مرة اخرى بكامل طاقتها.

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر عن عطل مفاجئ بخط مياه قنا سفاجا؛ لذي سيعرض بعض المناطق لنقص في حصة المياه لحين الإنتهاء من عملية الإصلاح.