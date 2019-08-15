الاقصاد المصري يزدهر .. معدلات البطالة تنخفض إلى 7.5% في الربع الثانى من 2019

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، مواصلة معدلات البطالة في البلاد تراجعها خلال الربع الثاني من عام 2019؛ لتسجل معدل البطالة بالبلاد إلى 7.5% من إجمالي قوة العمل، في إشارة قوية على قوة الاقتصاد المصري الذي من المتوقع أن يسجل معدلات نمو 6% بحلول 2020.

وكانت معدلات ، وبذلك انخفض معدل البطالة بنسبة 0.6 بالمائة مقارنة بالربع الأول الذي بلغت فية معدلات البطالة نحو 8.1%، وبانخفاض قدره 2.4 % مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.

وأوضح الإحصاء في بيان اليوم الخميس، "أن حجم قوة العمل بمصر (المشتغلون والمتعطلون) بلغ بالربع الثاني (أبريل - يونيو) نحو 28.069 مليون فرد، مقابل 27.968 مليون فرد بالربع الأول من 2019 بنسبة ارتفاع 0.4 %، مشيرًا إلى أنه بلغت قوة العمل في الحضر 12.026 مليون فرد، بينما بلغت فى الريف 16.043 مليون فرد.