الاقصاد المصري يزدهر .. معدلات البطالة تنخفض إلى 7.5% في الربع الثانى من 2019
الخميس 15/أغسطس/2019 - 10:57 ص
الفجر الاقتصادي
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كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، مواصلة
معدلات البطالة في البلاد تراجعها خلال
الربع الثاني من عام 2019؛ لتسجل معدل
البطالة بالبلاد إلى 7.5% من إجمالي قوة العمل، في إشارة قوية على قوة الاقتصاد المصري الذي من المتوقع أن يسجل معدلات نمو 6% بحلول 2020.
وكانت معدلات ، وبذلك انخفض معدل البطالة بنسبة 0.6 بالمائة مقارنة
بالربع الأول الذي بلغت فية معدلات البطالة نحو 8.1%، وبانخفاض قدره 2.4 % مقارنة
بنفس الربع من العام الماضي.
وأوضح الإحصاء في بيان اليوم الخميس، "أن حجم قوة العمل بمصر
(المشتغلون والمتعطلون) بلغ بالربع الثاني (أبريل - يونيو) نحو 28.069 مليون فرد،
مقابل 27.968 مليون فرد بالربع الأول من 2019 بنسبة ارتفاع 0.4 %، مشيرًا إلى أنه
بلغت قوة العمل في الحضر 12.026 مليون فرد، بينما بلغت فى الريف 16.043 مليون فرد.
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