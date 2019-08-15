تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس بألاسواق
الخميس 15/أغسطس/2019 - 10:43 ص
الفجر الاقتصادي
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سجلت أسعار الخضروات والفاكهة الجملة خلال تعاملات الخميس 15-8-2019 ، بأسواق الجمله استقرار، في ظل هدواء في حركة البيع والشراء بالأسواق تاثرا باستمرار اجازة عيد الاضحى في بعض الاسواق.
وجائت أسعار السلع والخضروات في موقع سوق العبورة أحد أكبر اسواق
الخضروات والفاكة الجملة كالاتى :
أسعار الخضروات:
كيلو "الطماطم ": بقيمة 3.9 جنيه.
وكيلو "البطاطس": بقيمة 5 جنيه.
سعر "كيلو البصل":
3.5 جنيه،.
كيلو "الفاصوليا" : 30 جنيها.
كيلو"الباذنجان البلدي": 3 جينهات.
كيلو "الفلفل الرومي البلدي": 4 جنيهات.
كيلو "الملوخية": 3 جنيهات.
كيلو الخيار البلدي: 4 جنيهات.
كليو البامية: 18 جنيه.
كيلو "الليمون" :10 جنيهات.
كيلو "العنب البناتي"
الاصفر" 7 جنيه.
كيلو "العنب الاحمر" 8 جنيه.
كيلو "الجوافة" 6
جنيه.
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