محافظ الشرقية يقرر إيقاف مدير الإدارة الزراعية وجمعية "برامكيم" بسبب التعديات الزراعية

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قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إيقاف مديرا الإدارة الصحية والجمعية الزراعية بقرية "برامكيم" التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، عن العمل لمدة 3 أشهر، أو لحين انتهاء التحقيق معهما، أيهما أقرب، مع صرف نصف الأجر خلال مدة الإيقاف؛ للإهمال والتقصير في العمل وعدم الحفاظ على الرقعة الزراعية بنطاق الإدارة الزراعية.



وأشار المحافظ، إلى أن الإيقاف جاء لعدم تصديهما لمحاولات البناء المخالف خلال أيام أجازة العيد، موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



كان محافظ الشرقية، أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة لها بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي بكل قوة وحسم لمحاولات التعدي عليها سواء بالبناء أو التبوير.