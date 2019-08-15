حارس ليفربول.. من البطالة إلى العرش

توج فريق ليفربول الإنجليزي بلقب السوبر الأوروبي بعد التغلب على تشيلسي بركلات الترجيح في المباراة التي كان بطلها أدريان سان ميجل حارس الريدز الجديد في أول مباراة له مع الفريق الإنجليزي.









وتولى أدريان حراسة مرمى ليفربول في هذه المباراة بعد تعرض أليسون بيكر، الحارس الأساسي لإصابة في مباراة نوريتش ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، وكانت بدايته مفاجئة ومختلفة للجميع.









ووصل الحارس الإسباني إلى ليفربول في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع وست هام الإنجليزي الذي خاض معه 6 مواسم، في عقد مدته عامين.









وكتب أدريان سان ميجل قصة غريبة في الأسبوعين الأخيرين ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن أدريان بعد انتهاء عقده مع وست هام في الموسم الماضي أجبر على التدريب على نفقته الخاصة، وبدأ التدريب بشكل منفرد في فريق يونيون ديبورتيفو الأندلسي خاصة أنه كان قريبا من منزله.









وبعد أيام من التدريب الانفرادي أرسل أدريان بطاقة بريدية مع شيك نقدي لشراء معدات رياضية للتعبير عن شكره الكبير بعد السماح له باستخدام منشآتهم والحفاظ على لياقته، وهذه لفته تستحق الإشادة والتي انتهت في الأيام الماضية بإعلان صفقته بشكل رسمي كحارس لليفربول الإنجليزي.







