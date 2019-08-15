الوظائف الأسترالية تتعرض للخطر مع تحذير البنك الاحتياطي الأسترالي للشركات من التشاؤم

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حذر أحد كبار المصرفيين الأستراليين اليوم الخميس من أن حرب التجارة بين الصين والولايات المتحدة تثير مخاوف من حدوث ركود عالمي، وتتعرض الشركات لخطر الوقوع في حلقة مفرغة مكتظة ذاتيًا، مما يهدد سوق الوظائف في البلاد.



وقال نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي غاي ديبيل إن الحرب التجارية كانت "مخاطرة كبيرة" بالنسبة لاقتصاد البلاد البالغ 1.9 تريليون دولار (1.3 تريليون دولار) على الرغم من أنها لم يكن لها تأثير ضار حتى الآن.



كما أظهرت البايانات دعمًا الصادرة اليوم الخميس لهذا الرأي، أن أستراليا أضافت 41100 وظيفة جديدة في شهر يوليو.



ومع ذلك، لم يكن ذلك كافيًا لتخفيض معدل التوظيف من مستوى مرتفع مخيب للآمال بنسبة 5.2٪



كما أثار المحللون وواضعو السياسات شكوكًا حول ما إذا كان نمو الوظائف يمكن أن يمتد أكثر لأن الشكوك المرتبطة بالحرب التجارية تدفع الشركات إلى خفض نوايا التوظيف في المستقبل.



وقالت ديبيل في خطاب ألقاه في سيدني "الشركات تنتظر لترى كيف يحل عدم اليقين بدلًا من الاستثمار".



و أضاف "كلما طالت فترة عمل الشركات، سيكون الطلب أضعف، مما سيؤكد قرار الانتظار. وهذا ينطوي على خطر حدوث هبوط في النفس ".



كما حذر ديبيل من أن النزاع حول التكنولوجيا يمكن أن يكون أكثر ضررا على المدى الطويل، مما يجبر الشركات على الاختيار بين الشرق أو الغرب بدلًا من البيع في السوق العالمية.



ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي تخيم فيه المخاوف من ركود عالمي محتمل على الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم، كانت الحرب التجارية الطويلة بين الصين والولايات المتحدة مصدر قلق كبير لواضعي السياسات، حيث قام العديد من البنوك المركزية بتغيير الاتجاه في الأشهر الأخيرة لتقديم تخفيضات في الأسعار لدعم النمو.



و مع تراجع الأسهم الأمريكية بنسبة 3٪ بين عشية وضحاها، بينما انخفضت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات دون سندات الخزانة لمدة عامين. كان انقلاب المنحنى مؤشرا موثوقا للركود في الماضي.



ولم يكن ديبيل ينظر في الانقلاب باعتباره نذير ركود اقتصادي.



وقال ردا على أسئلة بعد الخطاب "الغلة تنقلب، لست متأكدا من مقدار الإشارة الموجودة في الوقت الحالي".



و أضاف "في الوقت الحالي، ينمو الاقتصاد الأمريكي فعليًا فوق الاتجاه، لذا فقد أصبح هناك طريقة عادلة للإبطاء من هنا."



كما تهرب الاقتصاد الأسترالي من الركود منذ أوائل التسعينيات بفضل شهية الصين التي لا تشبع بالسلع الأساسية للسلع الأساسية، لكن النمو تباطأ الآن إلى الأضعف منذ الأزمة المالية العالمية.

