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كلوب يتجاهل أداء ليفربول أمام تشيلسي ويتغنى بلاعب واحد

الخميس 15/أغسطس/2019 - 09:17 ص
كلوب يتجاهل أداء ليفربول أمام تشيلسي ويتغنى بلاعب واحد
كلوب
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الفجر الرياضي
 
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لم يهتم يورجن كلوب مدرب ليفربول بأداء فريقه في مباراة كأس السوبر الأوروبي أمام تشيلسي والتي فاز فيها الفريق الأحمر بركلات الترجيح 5-4، إثر انتهاء الزمنين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2 في إسطنبول.

 

وقال كلوب في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت" عقب انتهاء اللقاء: "كانت مباراة صعبة جدا على الفريقين، الأمر كله تعلق بالفوز، وهو ما فعلناه في النهاية.. لا يوجد أحد في الملعب أراد التمديد فكان الأمر قاتلًا، لست متأكدا من ركلة الجزاء التي حصل عليها تشيلسي وأحرز منها هدف الثاني لكن من يهتم لهذا الآن؟".

 

وأضاف كلوب: "بدأنا بشكل جيد، ثم سقط مستوى الأداء، يمكننا التحدث عن كرة القدم لكن الأمر متأخر الآن، توجب علينا القتال وهذا ما فعله الشبان".

 

وقال كلوب عن أدريان حارس ليفربول: "يا لها من قصة، احتفظ بتماسك أعصابه، إنه صاحب في غرفة الملابس، لا أعتقد أنه فاز بالكثير في حياته، لذلك فمن الجيد بالنسبة إليه أن يفوز بالكأس، لقد قام بتصديات لا تصدق، بل كلا الحارسين قاما بذلك، لذلك أنا سعيد له".

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