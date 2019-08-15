تسريب فيلم "ولاد رزق 2" بجودة عالية (فيديو)





ويتصدر فيلم "ولاد رزق 2" قائمة إيرادات أفلام عيد الأضحى، حيث تخطى الـ 30 مليون جنيه.





"ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز، أحمد الفيشاوي وأحمد داود ومحمد ممدوح وعمرو يوسف وكريم قاسم واياد نصار وباسم سمرة وتأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشهد من فيلم "ولاد رزق 2" للنجم أحمد عز، حيث كان عبارة عن مشاجرة بينه وبين زوجته نسرين أمين، وتعدى عليها بالضرب والسب.