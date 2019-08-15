في ذكرى ميلاد هدى سلطان.. كواليس وأسرار 5 زيجات في حياتها

تحل اليوم الإثنين، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة هدى سلطان، عام 1925م، وهي الأخت الصغرى للفنان الراحل محمد فوزي، الذي دفعها عشقه للغناء والتمثيل، إلى البحث عن موهبتها، التي تفجرت من خلال مسرح المدرسة عام 1937م، حيث غنت إحدى أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم، للمرة الأولى وصفق لها الجمهور بشدة، وما أن أصبح الغناء الحلم الذي يراودها، واجهت "هدى" تعنت والدها ورفضه السماح لها بشق أولى خطوات طريق الفن، إضافة إلى تزويجها في سن مبكرة.





تزوجت هدى سلطان، من "محمد نجيب" وهي لا تزال في عمر الـ14 عاما، وأنجبت منه ابنتها الكبرى "نبيلة"، وأمام إصرارها على دخول مجال الغناء، ورفض زوجها الشديد لهذا الأمر، زادت المشكلات بينهما، التي وصلت إلى حد الكراهية، وانتهى الأمر بانتقالهما للعيش في القاهرة في منتصف الأربعينيات، وإصرار "هدى" على اقتحام عالم الفن، فتم طلاقها وواجهت معارضة شديدة من أهلها، كما حدث مع شقيقها الأكبر الفنان محمد فوزي، بعدما أعلن عن رغبته في الالتحاق بمعهد الموسيقى.





وعن سبب طلاقها من زوجها الأول "محمد نجيب"، قالت "هدى" في تصريحات صحفية: "حدث الطلاق بسبب الغيرة، فرغم علمه بعملي الفني وحبي الشديد له، فغيرته الشديدة عليّ ورغبته في أن أعتزل الفن وأتفرغ للمنزل أدت لحدوث مشاكل كثيرة تحملتها في البداية لحرصي على المنزل وعلى أن تتربى ابنتنا بيننا إلا أن الأمر وصل لمرحلة كان من الصعب علاجها فوقع الانفصال".





ووسط تهديدات أهلها لها بالقتل، بسبب دخولها عالم الفن، لم تجد هدى سلطان، سبيلا خيرا من الزواج للمرة الثانية، لرغبتها في إيجاد السند والظهر أمام هجوم عائلتها عليها، فتزوجت من المخرج والمنتج والموزع السينمائي فؤاد الجزايرلي، وتسببت الغيرة في حدوث الطلاق بعد فترة قصيرة.





وعن طلاقها من زوجها الثاني، قالت في تصريحات صحفية: "زوجي الثاني كان موزعا سينمائيا كبيرا ومنتجا له اسم لامع وقدم أعمالا رائعة في تاريخ السينما، ومن هنا تعارفنا وتعاونا فنياً في البداية حتى تم الزواج وعشنا لفترة في هدوء واستقرار، إلا أن الغيرة أيضا من جانبه كانت أحد العناصر الرئيسية في عدم استمرارنا سويا وقتلت الحب سريعا".





تعرفت هدى سلطان، على زوجها الثالث فؤاد الأطرش، شقيق الفنان فريد الأطرش والفنانة أسمهان، وبعد تبادل أطراف الحديث بينهما، أعلن "فؤاد" رغبته في الزواج منها، ووافقت "هدى" بعد أن شعرت بالارتياح له، وكان تعارفهما بسبب الصداقة التي جمعت بين "هدى" وفريد الأطرش، حيث قدم لها الكثير من الألحان في بداية مشوارها الفني، وحدث الزواج ولكن تم الطلاق سريعا أيضا.





وعن طلاقها الثالث قالت: "وحدث الانفصال سريعا لأنني بعد الزواج اكتشفت أشياء عديدة لم تكن موجودة أثناء الخطوبة فأصبحنا بحكم أننا زوجان يجمعنا بيت واحد كتابا مفتوحا ومثل أي بيت واجه مشاكل ومثل أي زوجين لم يتفقا قررا الانفصال، رغم أن فريد الأطرش سعى كثيرا للم الشمل وعدم الانفصال وإزالة الخلافات، وحينما تأكد أن الأمور وصلت لطريق مسدود سلم بالأمر الواقع إلا أن علاقتي "بفريد" لم تتأثر بدليل تعاونا سوياً في أعمال كثيرة بعد الانفصال عن شقيقه".





التقت الفنانة هدى سلطان، بزوجها الرابع الفنان فريد شوقي، للمرة الأولى، أثناء عملهما معا في فيلم "ست الحسن" عام 1950م، وكان الفيلم نقطة انطلاق لها داخل عالم الفن، وأيضا كان السبب في التقارب بينها وبين وحش الشاشة فريد شوقي، وعرض "شوقي" عليها ذات مرة أن يتقابلا خارج العمل، وأمام رفضها الشديد، صرخ في وجهها قائلا: "أنا عايز أتجوزك" ووافقت "هدى" على الفور، واستمر زواجهما لمدة 15 عاما، وانتهى بالطلاق عام 1969م، وأنجبت منه ابنتيها ناهد ورانيا فريد شوقي.





تحدثت "هدى" عن شخصيتها كأم لثلاث بنات، خلال تصريحات صحفية، قائلة: "أنا أم لباقة فيها 3 زهرات جميلات إحداهن تحنو عليّ وكأنها أمي، وثانيتهن علمتني أن الحكمة ليست لازمة للشيوخ وحدهم، وثالثتهن تحب الصراخ والصخب وتكسير اللعب، وهي أشياء أصبحت تسليتي أنني تعلمت من تربيتهن خلة الصبر".





وعن قصة حبها لـ فريد الأطرش، التي تكللت بالزواج، قالت:"فريد شوقي الذي ترونه شريرًا ينسج المؤامرات وينفذها، ولصًا وقائلًا، ونشالًا، وزعيم عصابة، إنه وديع كالحمامة، ثم تصوروا أن فريد شوقي في حياته الخاصة مثلما هو في أدواره على الشاشة، إن فريد يمثل شرًا ليس فيه، ويتقن أدوارًا لم يجربها مرة واحدة في حياته وهذا الرجل أحبه".





وعن طلاقها من فريد شوقي، كشفت "هدى" في تصريحات صحفية، عن سبب تمسكها بالطلاق منه، قائلة: "شعرت بجرح في كرامتي بعد أن نشرت الصحف والمجلات اللبنانية والعربية أخبارا عن علاقاته الغرامية، وكثيراً ما واجهته بما يقال وللحق كان يكذب كل هذا الكلام ويؤكد أن الصحف تسعى لتشويه صورته بالباطل، وفي النهاية، ذهبت أنا وهو للمأذون وبصدق شديد بكيت وأنا أوقع على القسيمة، وبكى هو أيضا وأعرف جيدا أنه عاش فترة صعبة بعد الانفصال خاصة أن والده رحل عن عالمنا في نفس عام الطلاق".





تسبب طلاقها من الفنان فريد شوقي، في ابتعداها عن الساحة الفنية، ولم تخرج من عزلتها إلا بعد زواجها الخامس من المخرج المسرحي حسن عبدالسلام، الذي قدمت معه العديد من الأعمال المسرحية الناجحة، واتجهت "هدى" بقوة إلى المسرح الغنائي، حيث قدمت أكثر من عمل مسرحي تتخلله عدة أغنيات مثل: "مجنون بطة"، و"وداد الغازية"، و"الحرافيش"، و"الملاك الأزرق"، و"باي باي"..